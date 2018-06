Camisetas com frases do Isil são vendidas na Internet

A bandeira do grupo de insurgentes sunitas Estado Islâmico do Iraque e do Levante (Isil, na sigle em inglês), que tem avançado no Iraque, agora está estampado em camisetas e bonecos. Os objetos são vendidos pela internet e pelas mídias sociais.

Por US$ 10 é possível comprar a camiseta com a bandeira do grupo e frases como “Somos todos Isil” e “Lute pela liberdade até a última gota de sangue”. (Veja no vídeo da CNN)

Em um site indonésio, é vendido um boneco soldado segurando uma arma em uma mão e a bandeira do Isil em outra, onde está escrito “Não existe Deus além de Alá. Mohamed é o mensageiro de Deus”. O site foi retirado do ar. No Twitter do site, estava a descrição “distribuidores da cultura anti-Ocidente”

O Facebook também retirou do ar algumas páginas onde eram vendidos objetos do Isil após ser alertado do caso. De acordo com a rede americana CNN, a maioria das páginas de merchandasing do Isil são da Indonésia.

Não se sabe se os produtos estão sendo produzidos pelo grupo de insurgentes, mas o pesquisador especialista em terrorismo J.M. Berger afirmou à CNN que não seria uma surpresa se o dinheiro ganho com a venda desses produtos fosse parar nas mãos do Isil. “O Isil tem uma grande base de apoio no sudeste da Ásia, uma longa história com o Islamismo e o jihadismo. Um grande número de combatentes estrangeiros são dessa região.”