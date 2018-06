Campanha da polícia de Nova York no Twitter sai pela culatra

NOVA YORK – Uma campanha de imagem da polícia de Nova York se tornou um fiasco. A corporação pediu que pessoas enviassem imagens delas com policiais e usassem a hashtag #myNYDP.

Do you have a photo w/ a member of the NYPD? Tweet us & tag it #myNYPD. It may be featured on our Facebook. pic.twitter.com/mE2c3oSmm6

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 22 abril 2014