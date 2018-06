Campanha de embaixada pede que brasileiros apoiem a Ucrânia

Separatistas pró-Rússia permanecem na região de Donetsk – Foto: Maxim Zmeyev

Uma campanha feita pela Embaixada da Ucrânia no Brasil com a intenção de mobilizar brasileiros a apoiarem a unidade territorial ucraniana ganhou o apoio de partidários em outros países. A campanha “Ucrânia livre e soberana” foi uma iniciativa da embaixatriz Fabiana Tronenko.

Os brasileiros enviaram fotos por meio de redes sociais com mensagens de apoio à Ucrânia, que vive uma crise com movimentos separatistas pró-Rússia atuando na região leste. Inicialmente prevista para ocorrer na semana anterior à eleição ucraniana – realizada no dia 25 – a campanha continua ganhando adeptos.

Para participar, a pessoa envia fotos com a mensagem para o e-mail fabifabimel@yahoo.com ou pela página do Facebook Embaixatriz da Ucrânia no Brasil.