Campanha de Romney publica site de ‘presidente eleito’ por engano

A campanha do candidato republicano à presidência dos EUA, Mitt Romney, derrotado na madrugada de quarta-feira, 7, pelo democrata Barack Obama, colocou no ar um site com informações dele como “presidente eleito”, por engano. A página chegou a ficar no ar por alguns instantes até que o erro fosse notado. Mas houve tempo para que imagens das telas fossem salvas e publicadas, como ocorreu no site PoliticalWire.

Logo na entrada do site aparecia uma foto de Romney sorridente diante de uma bandeira americana tremulando. Ao lado, a mensagem: “Estou excitado com nossas perspectivas como nação. Minha prioridade é colocar as pessoas de volta no trabalho na América”. No alto, outra frase do republicano: “O século 21 pode e será o século da América. A tocha que a América carrega é (uma tocha) de decência e esperança”. Abaixo, a assinatura: “presidente-eleito Mitt Romney”.

O site trazia ainda informações sobre o evento de posse, marcado para 21 de janeiro – a data em que os presidentes americanos tradicionalmente assumem o cargo na Casa Branca. A página tinha ainda o discurso comemorativo de Romney e até planos da transição entre o atual governo, democrata, e o republicano.