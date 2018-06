Campanha e proposta de reforma na lei de imigração causam polêmica na Inglaterra

Por Fernanda Simas

A reforma de lei de imigração na Inglaterra apresentada pelo Ministério do Interior tem sido motivo de polêmica no país. Entre os pontos propostos estão: diminuir de 17 para quatro o número de decisões sobre deportação que podem ser contestadas por recurso; deportar um criminoso estrangeiro e só depois ouvir seu recurso, em casos em que não hajam riscos de danos graves ou irreversíveis; exigir que proprietários chequem o status da imigração da pessoa antes de oferecer um imóvel para locação; exigir que imigrantes residentes no país com visto temporário contribuam com o sistema nacional de saúde e exigir que bancários verifiquem um sistema de dados sobre imigrantes antes de abrir uma conta.

Veja declaração do Ministro da Imigração, Mark Harper, defendendo a reforma:



A londrina Soala Nengie BobManuel-Orupado conta que “ninguém apoia essas exceções racistas”, se referindo às exigências feitas a profissionais antes de fornecerem um serviço a imigrantes.

A polêmica sobre o assunto começou meses antes, quando o mesmo ministério lançou uma campanha contra a imigração ilegal em Londres. Vans do próprio ministério percorreram bairros onde há concentração de imigrantes carregando um cartaz com o desenho de um par de algemas, a quantidade de imigrantes ilegais presos na região e a frase “vá para casa ou enfrente a prisão”.

Veja imagens das vans:



A campanha rendeu diversas reclamações e acabou sendo interrompida, seis dias depois de ter sido iniciada. Muitas das reclamações diziam que os dizeres “vá para casa” eram ofensivos porque remetia a slogans utilizados por grupos racistas para atacar imigrantes.

O teor racista também foi criticado em imagens postadas no microblog Twitter no Ministério do Interior. As fotos retratam o momento da prisão de algum imigrante ilegal e possui na legenda a quantidade de pessoas presas naquela determinada operação.