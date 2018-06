Capas de jornais europeus refletem choque global com decisão britânica

As capas dos jornais europeus refletem o dia histórico que chocou o mundo após a decisão dos britânicos de deixar a União Europeia (UE).

O francês Libération trouxe uma foto do ex-prefeito de Londres, o conservador Boris Johnson, em uma espécie de tirolesa, com a frase: Good Luck (Boa sorte, em inglês, na tradução livre).

O britânico The Guardian exibe uma foto do primeiro-ministro David Cameron, ao lado de sua mulher, Samantha, anunciando sua intenção de renunciar. No título, a frase: Over. And out (Acabado. E fora, na tradução livre).

O também britânico The Daily Mirror pergunta So what the hell happens now? (Então, que diabos acontece agora?, na tradução livre), com a foto de Cameron com sua mulher.