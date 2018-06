Cápsula de bala de fuzil vira caneta para cerimônia

Fernanda Simas

Enviada Especial / Cartagena de Índias, Colômbia

O “balígrafo” – uma caneta feita com a cápsula de uma das 500 balas de fuzil e metralhadora utilizadas na Colômbia durante os anos de conflito – se tornou, para o governo colombiano, o símbolo da transição no país e foi usada para a assinatura do acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Outros “balígrafos” foram entregues como presentes para chefes de Estado e delegações estrangeiras.