Casa Branca aciona advogados por selfie com Obama

WASHINGTON – Advogados da Casa Branca foram acionados para investigar uma ação promocional da fabricante de eletrônicos Samsung que envolveu uma selfie tirada pelo presidente Barack Obama e um jogador de beisebol sem o seu conhecimento

“Estamos discutindo o tema com os advogados”, disse o assessor de Obama, Dan Pfeiffer à rede de TV CBS. Segundo ele, pode ser o fim das ‘selfies’ na Casa Branca. “Quando uma pessoa usa a imagem do presidente para promover um produto é um problema da Casa Branca.”

A foto foi tirada durante visita do Boston Red Sox à Casa Branca, na semana passada. Na ocasião, o jogador Davi Ortiz tirou a foto e a publicou no Twitter. Segundo o jornal Sport Business, o atleta teria contrato de patrocínio com a Samsung. /AP