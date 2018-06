Casa Branca divulga foto oficial de Melania Trump como primeira-dama

WASHINGTON – A Casa Branca divulgou nesta segunda-feira, 3, a primeira foto oficial de Melania Trump como primeira-dama dos Estados Unidos, tirada na residência presidencial e na qual, junto a uma breve biografia, a ex-modelo eslovena aparece vestida de preto e com o cabelo solto.

“Me sinto honrada no papel de primeira-dama e espero trabalhar em nome do povo americano nos próximos anos”, explicou Melania, casada com Donald Trump desde janeiro de 2005, em um breve comunicado divulgado pela Casa Branca.

A biografia que acompanha a foto inclui, entre outros dados, que Melania Trump, nascida na Eslovênia em 26 de abril de 1970, começou sua carreira de modelo aos 16 anos e, como tal, apareceu em campanhas “de alto perfil” e trabalhou com alguns dos melhores fotógrafos da indústria.

Por outro lado, o texto também destaca que a “paixão” de Melania Trump pelas artes, arquitetura, desenho, moda e beleza “só pode ser superada por sua dedicação em ajudar aos demais”.

Melania “se preocupa profundamente com assuntos que afetam as mulheres e as crianças e centrou sua plataforma como primeira-dama no problema do assédio cibernético entre nossos jovens”, conclui a biografia.

Desde o início do mandato de seu marido, em 20 de janeiro, Melania Trump manteve um perfil discreto, com aparições muito pontuais, como a que realizou na semana passada no Departamento de Estado em um ato para reconhecer o trabalho de 13 “mulheres valentes” de diferentes países.

A primeira-dama quis continuar morando na Trump Tower de Nova York até que seu único filho, Barron, termine o ano letivo, quando ambos planejam se mudar à Casa Branca.

A Casa Branca anunciou na semana passada que Stephanie Grisham, atual assessora especial do presidente Trump, será também a diretora de comunicações da primeira-dama. / EFE