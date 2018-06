Casa Branca usa desenho de bomba de Netanyahu para explicar acordo com Irã

Na sua campanha para esclarecer os americanos e “vender” o acordo preliminar sobre o programa nuclear no Irã internamente, nos Estados Unidos, a Casa Branca divulgou nesta quarta-feira, 8, um desenho que, segundo a imprensa no país, ridiculariza o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu.

Em 2012, durante seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, Bibi apresentou o diagrama de uma bomba com uma marca do que seria a “linha vermelha” para o Irã adquirir uma arma nuclear. Com um marcador, Netanyahu traçou a linha vermelha perto do topo da bomba.

O diagrama da Casa Branca é quase idêntico ao do premiê, até com a marca vermelha, e também foi divulgado na conta oficial no Twitter. Na base da bomba, porém, há uma linha azul, segundo explicações no site sobre o acordo, que representa “0%” de chance do Irã desenvolver a bomba sob as circunstâncias do pacto, que precisa ainda ser selado em junho.

Compare os diagramas:

De Netanyahu

Da Casa Branca