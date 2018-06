Casa da Moeda britânica produz edição especial pelo reinado de Elizabeth II

LONDRES – A Casa da Moeda Real da Grã-Bretanha (Royal Mint) apresentou uma moeda de 50 libras esterlinas para celebrar o ano em que a rainha Elizabeth II da Inglaterra se transformou na monarca mais longeva no trono da nação.

A Casa da Moeda britânica, uma instituição que tem mais de mil anos, informou que pela primeira vez está cunhando uma moeda de 50 libras por ocasião de uma efeméride de destaque. De maneira excepcional para uma peça dessa casa, os retratos de ambos os lados da moeda foram realizados pelo mesmo artista, o gravador de 33 anos Jody Clark.

Clark havia desenhado o quinto retrato definitivo da rainha – cunhado nas moedas colocadas em circulação desde a sua ascensão ao trono em 1952.

A imagem da monarca começou a aparecer no dinheiro britânico em março e foi emparelhada com uma reprodução contemporânea de “Britânia” (termo da mitologia que significa personificação feminina da ilha de Grã-Bretanha) para estampar a nova moeda comemorativa de 50 libras. A peça pode ser comprada no site da Casa da Moeda e até 100 mil unidades estarão disponíveis para o público.

“O fato de terem escolhido meu retrato da rainha para sua cunhagem na Grã-Bretanha foi uma experiência incrível, mas vê-lo agora junto com meu desenho de Britânia na nova moeda de 50 libras é uma honra dupla”, disse Clark.

Elizabeth II é a soberana que mais tempo reinou na história britânica, após superar o recorde de sua bisavó, a rainha Victoria, em setembro deste ano.

A primeira moeda da Casa da Moeda Real britânica com valor nominal foi uma de 20 libras que comemorava o nascimento do príncipe George e se esgotou em questão de dias.

Outra moeda comemorativa lançada foi a de 100 libras com uma imagem do Big Ben, que também teve muito sucesso. /EFE