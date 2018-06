Caso de traição de Hollande vira jogo na internet

A recente polêmica em torno da vida pessoal do presidente francês, François Hollande, virou game na internet.

Após a revista de fofocas Closer afirmar que Hollande tem um caso com a atriz Julie Gayet e publicar uma reportagem de sete páginas com fotos do presidente chegando de moto e entrando no prédio de Gayet, a situação se transformou em jogo online, no qual o internauta utiliza o mouse para conduzir Hollande do Palácio do Eliseu até o apartamento da atriz.

Além de realizar o trajeto, Hollande precisa desviar de paparazzi, jornalistas e até da primeira-dama, a jornalista Valérie Trierweiler.

A traição foi o assunto da primeira pergunta feita a Hollande durante entrevista coletiva realizada terça-feira 14, em sua primeira aparição em público após a divulgação das imagens. O presidente prometeu dizer até 11 de fevereiro sobre se manterá ou não sua relação com Trierweiler. A data marcará sua chegada a Washington para uma visita de Estado oferecida pelo presidente dos EUA, Barack Obama.