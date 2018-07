CENÁRIO: Mundo Árabe ignorou morte de Al-Awlaki

*Anthony Shadid, para o New York Times

Até dois anos atrás, poucos no Iêmen ou no mundo árabe tinham ouvido falar de Anwar al-Awlaki, americano propagandista do radicalismo islâmico, cuja morte foi celebrada, na semana passada, como um grande golpe contra a Al-Qaeda. O que distinguia Al-Awlaki não eram suas ideias ou influência, mas sua educação, passaporte e seu inglês perfeito.

Enquanto autoridades ocidentais e comentaristas viram o fim de Al-Awlaki como uma séria perda para a Al-Qaeda (da qual a Al-Shabab é um braço), apareceu novamente a desconexão entre os objetivos americanos e as percepções árabes. Em uma região paralisada pelo drama de sua rebelião, a voz de Al-Awlaki não tinha quase nenhuma ressonância. Dada a grandeza da agitação política que derrubou ou ameaçou líderes em toda a região, muitos no mundo árabe parecem ter visto a morte de Al-Awlaki não como uma volta na batalha entre os EUA e a Al-Qaeda, mas uma volta nos dramas de levantes populares no Iêmen e em outros países.

Uma das visões mais comuns entre analistas é que Al-Awlaki era mais uma fonte de inspiração do que um facilitador de ataques. Na prática, era alguém capaz de motivar terroristas freelancers, capazes de renovar o sentimento de medo nos EUA, mesmo sem ataques de sucesso.