Indianos são flagrados ajudando filhos a ‘colar’ em exame escolar

Centenas de indianos foram flagrados na quarta-feira escalando um prédio no Estado de Bihar, no leste do país, para ajudarem seus filhos e amigos a ‘colar’ no exame do 10.º ano, cuja aprovação é necessária para dar continuidade aos estudos no país.

As autoridades indianas afirmaram nesta sexta-feira, 20, que mais de 600 estudantes de escolas no leste do país foram expulsos por fraudarem a prova. O caso ganhou repercussão depois que emissoras de TV do país flagraram a trapaça (foto acima).

“É virtualmente impossível conduzir exames justos sem que os pais cooperem”, afirmou o secretário de Educação de Bahir, P.K. Shahi. Ele disse que o Estado não tem como monitorar os 6 milhões de pais e acompanhantes que levam os jovens aos centros de avaliação. Apesar de a polícia estar presente em alguns locais de avaliação, “não é possível usar a força para afastar os pais”, afirmou Shadi.

Mais de 1,4 milhão de estudantes do 10º ano estão fazendo a avaliação em 1,2 mil escolas do Estado.

Veja reportagem da emissora NDTV, de Nova Délhi, sobre as fraudes nos exames (em inglês):