Cervejaria lança bebida ‘anti-Trump’ nos EUA

Uma cervejaria da Filadélfia criou uma cerveja artesanal com uma peculiar campanha contra o polêmico magnata Donald Trump, pré-candidato republicano à Casa Branca.

A campanha “Amigos não deixam que seus amigos votem em Drumpf”, faz referência ao sobrenome original da família do multimilionário nova-iorquino, anunciou a cervejaria Dock Street Brewery em seu site oficial.

O avô do candidato republicano, que se chamava Friedrich Drumpf, era um imigrante alemão que trocou seu nome para Frederick Trump ao chegar aos Estados Unidos em 1885.

O magnata, que lidera a corrida pela indicação presidencial do Partido Republicano com um discurso xenófobo e ultranacionalista, prometeu construir um muro na fronteira com o México para frear a imigração ilegal, e expulsar os 11 milhões de imigrantes ilegais que estima-se que vivam nos EUA.

No anúncio, a cervejaria explicou que em sua ‘(des)homenagem’ a Donald Trump criou uma bebida que mostra “desdém” por ele para “ser um lembrança para o exercício do voto, para simplesmente jogar Drumpf no lixo”.

A fábrica de cerveja lembrou que o candidato “quer limitar o acesso aos EUA com base na religião e com flagrantes manipulações de fatos e dados”, e classificou de “ridícula” a ideia de construir um muro na fronteira. Além disso, a cervejaria destacou que Trump, em seus atos de campanha, “encoraja seus seguidores à violência”.

A Dock Street Brewery, criada na Filadélfia em 1985, descreve a nova bebida como uma cerveja negra com um corpo “assim assim”, que tem um sabor “amargo e delirante”. / EFE