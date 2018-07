Charlie Hebdo critica partido de esquerda

O jornal satírico Charlie Hebdo, atacado em janeiro por terroristas ligados ao Estado Islâmico, divulgou hoje um editorial e uma charge se referindo aos ataques de sexta-feira, 13. Na charge, franceses “fantasmas” flutuam com suas tradicionais baguetes debaixo do braço, uma cena típica em Paris, com o comentário: “Os franceses retornam à vida normal”. Ao lado, um editorial no qual o jornal critica o partido de extrema esquerda NPA (Novo Partido Anticapitalista) pela nota que emitiu, ainda na sexta-feira, culpando também o governo francês pelo massacre. “A vantagem com o NPA é que ele nunca nos decepciona (com seus comentários)”, dizia o editoral.