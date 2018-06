Chávez pode virar tema de aula nas escolas venezuelanas

CARACAS – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, propôs na quinta-feira,1, que o pensamento político do ex-presidente Hugo Chávez seja lecionado nos colégios do país, ao afirmar que sua obra representa o que existe de “mais avançado no século 21”.

“Que se inclua o estudo do pensamento de Hugo Chávez em todos os liceus, permanentemente, junto às cátedras bolivarianas”, disse durante um ato de governo em Barinas, o estado natal do falecido líder. Maduro afirmou que Chávez representou o pensamento “mais avançado do século XXI”.

“De agora em adiante, não haverá pensamento mais avançado que o de Chávez. Chávez o sintetizou totalmente com seu gênio, sua sabedoria, inspirada pelo amor”, afirmou o presidente.

A proposta de Maduro acompanha os esforços do chavismo para manter viva a figura do falecido líder, que já tem um centro de estudos com seu nome dirigido por seu irmão Adán Chávez. O centro tem como tarefa aprofundar a difusão do pensamento, a ação e o legado de Chávez, que morreu de câncer no último dia 5 de março. / EFE