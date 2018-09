Chavismo prende bombeiro que postou vídeo de burro ‘Maduro’

CARACAS – Um bombeiro venezuelano foi detido após comparar o presidente Nicolás Maduro com um burro que ele filmou enquanto o animal passava por um edifício do Corpo de Bombeiros do Estado de Mérida (oeste), denunciou a ONG Fórum Penal nesta sexta-feira, 14.

Dos bomberos adscritos a la gobernación del estado Mérida fueron detenidos por su presunta participación en la publicación del video que acompaña este tuit. El gobernador de la entidad @RamonGuevaraMRD pidió respeto a los DDHH de ambos funcionarios y debido proceso en el caso pic.twitter.com/VZfQAHR1MS — Isnardo Bravo (@isnardobravo) 14 de setembro de 2018

“Ricardo Prieto foi detido ontem pelo DGCIM (contrainteligência militar). Aparentemente o motivo da prisão foi um vídeo postado nas redes onde aparece um burro, a quem chama de ‘presidente Maduro'”, assinalou no Twitter Alfredo Romero, diretor da ONG.

Na gravação, é possível ver um oficial em uniforme de bombeiro levando um burro para dentro do quartel.

O homem que filma, supostamente Prieto, chama o animal de “presidente Maduro” e brinca dizendo que o chefe de Estado está fazendo uma inspeção no local.

No vídeo, o burro para e começa a comer grama e o homem diz, rindo: “Como podem ver, ele próprio está verificando as condições da grama (…), é a única boa que temos aqui”.

Após um breve passeio, o homem debocha da passividade do animal: “Devemos estar pedindo muito a ele”, diz.

Maduro, que enfrenta uma grande rejeição popular pela crise econômica, costuma fazer piada em seus atos públicos afirmando que seus adversários o chamam de “Maburro”.

Além da ONG Fórum Penal, o governador do Estado de Mérida, Ramón Guevara, e a organização Espacio Público, que denunciou a prisão de um segundo bombeiro envolvido no episódio, pediram a imediata liberação do oficial, preso sem ordem judicial. / Com AFP