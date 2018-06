Chavistas criam versão do ‘Pai-Nosso’ que homenageia Chávez

CARACAS – Participantes de um evento do governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) lançaram na segunda-feira a “Oração do delegado”, uma versão chavista para o “Pai-Nosso” que começa com a frase “Chávez nosso que estás no céu”.

A “I Oficina de Projeto de Sistema de Formação de Partido Socialista”, que começou na quinta-feira passada e terminou nesta terça-feira, 2, foi finalizada com a leitura da oração e a participação dos cantores e poetas que dedicaram suas peças ao ex-presidente Hugo Chávez, morto em 2013, e à revolução bolivariana.

A delegada do partido María Estrella Uribe leu a oração completa. “Chávez nosso que estás no céu, na terra, no mar e em nós, os delegados. Santificado seja teu nome. Venha a nós teu legado para levá-lo aos povos daqui e de lá. Dai-nos hoje tua luz para que nos guie a cada dia e não nos deixes cair na tentação do capitalismo, mas livrai-nos da maldade da oligarquia, do crime do contrabando. Porque nossa é a pátria, pelos séculos e séculos. Amém. Viva Chávez.”

O presidente Nicolás Maduro, acompanhado de boa parte de seu gabinete ministerial, governadores chavistas e outros funcionários, fez um discurso afirmando que a revolução está em uma fase que “exige cada vez mais formações de valores”.

“Quando nos perguntamos que valores devemos formar e quando nos perguntamos onde devemos formar esses valores, há apenas uma resposta: devemos nos formar nos valores de Chávez, no combate diário na rua, criando, construindo revolução, fazendo revolução”, disse Maduro. / EFE