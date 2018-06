Chelsea Clinton sai em defesa do caçula Trump

O filho mais novo de Donald Trump, Barron, ganhou uma defensora inesperada após ser alvo de um tuíte ofensivo de uma roteirista do programa Saturday Night Live. A filha do casal Bill e Hillary Clinton, Chelsea, escreveu apelo no Facebook por respeito ao menino de 10 anos.

“Barron Trump merece a mesma chance que todas as crianças merecem: a de ser uma criança”, afirmou a filha do ex-presidente e da democrata derrotada em novembro. Ela aproveitou para criticar o pai de Barron. “Defender as crianças também significa se opor a todas as políticas do presidente que causem danos a elas.”

O menino, que ri pouco em público, tem sido alvo de insinuações de que está indiferente ao triunfo do pai.