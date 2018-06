China lança vídeo divertido para explicar plano econômico

Para explicar seu próximo Plano Quinquenal, que regerá a política econômica do país entre 2016 e 2010, a China lançou um animado e atípico vídeo musical em inglês. Com uma estética pop, cheio de referências à cultura pop ocidental, o vídeo parece tentar dar uma imagem mais amável ao regime comunista, como definiu um artigo do jornal espanhol El País. Veja:

Quase todo o vídeo é em inglês. Em vários momentos, porém, é repetida a expressão “shi san wu”, que faz referência ao 13º plano quinquenal que será lançado pelos dirigentes do regime comunista. Os primeiros detalhes sobre o plano deverão ser conhecidos na quinta-feira.

Divulgar estratégias políticas utilizando vídeos mais descontraídos foi um recurso também do ex-presidente de Israel Shimon Peres, em 2012. Na época, ele lançou em sua conta oficial no YouTube o vídeo Be My Friend for Peace, no qual ele aparece bem humorado ao lado de nomes de peso da política internacional, como a então secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, e do presidente Barack Obama. Em 1994, Peres recebeu o Nobel da Paz ao lado do líder israelense Yitzhak Rabin e do palestino Yasser Arafat pelos Acordos de Paz de Oslo, assinados um ano antes. Veja o vídeo de Peres: