Cinco acusados de organizar os ataques do 11 de Setembro estão em Guantánamo

Saiba quem são os cinco detidos em Guantánamo acusados de organizar os atentados de 11 de Setembro de 2001 nos EUA:

– Khaled Sheikh Mohammed, conhecido como “KSM” (suas iniciais em inglês): de origem paquistanesa e criado no Kuwait, ele nasceu em 14 de abril de 1965, de acordo com os documentos do Pentágono, e foi educado nos EUA. Segundo o Pentágono, ele afirmou ter sido o arquiteto do complô de 11 de Setembro de 2001, bem como de trinta outros projetos de atentados ou ataques. Dedicou sua vida à jihad anti-ocidental.

– Ramzi ben al-Shaïba: colega de quarto em Hamburgo de Mohammed Atta, o líder do comando do 11 de Setembro, este iemenita nascido em 1º de maio de 1972 e foi treinado em campos da Al-Qaeda no Afeganistão. Os promotores disseram que ele estava envolvido na operação, mas não conseguiu obter um visto para os EUA.

– Ali Abd al-Aziz Ali, conhecido como Ammar Al-Baluchi: paquistanês nascido em 29 de agosto de 1977, foi criado no Kuwait e é sobrinho de Khalid Cheikh Mohammed e primo de Ramzi Youssef, autor do atentado contra o World Trade Center em 1993. Ele é acusado de fazer parte da organização logística das operações do 11 de Setembro.

– Wallid ben Attach: nascido em 1978 ou 1979 e criado na Arábia Saudita por uma família originária do Iêmen, é acusado de envolvimento na preparação dos ataques. O governo americano suspeita que ele foi também o principal instigador do ataque contra o destróier US Cole, que matou 17 marinheiros americanos na costa do Iêmen em outubro de 2000.

– Mustapha al-Hussaui: este saudita nascido em 5 de outubro de 1968 é acusado de ser o financiador da Al-Qaeda nos primeiros anos da organização. Segundo a acusação, ele organizou e centralizou o financiamento do 11 de Setembro, expedindo aos terroristas dos aviões os fundos que permitiram pagar seus cursos de pilotagem.