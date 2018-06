Cineasta Dado Galvão lançará documentário sobre senador boliviano

O cineasta Dado Galvão finalizou o documentário “Missão Bolívia, dialogar e documentar” sobre o senador boliviano Roger Pinto Molina, que passou mais de um ano asilado no edifício da Embaixada do Brasil em La Paz.

O senador afirma que passou a ser perseguido após denunciar o envolvimento de integrantes do governo do presidente Evo Morales com o narcotráfico. Em 2013, uma operação coordenada pelo diplomata brasileiro Eduardo Saboia, sem o conhecimento dos governos brasileiro e boliviano, levou o senador até a embaixada.

O documentário trata da situação diplomática entre os dois países e pontos como a prisão, em 2013, de torcedores do Corinthians, acusados pela morte de um adolescente em um jogo da Copa Libertadores da America.

Assista ao trailer do documentário: