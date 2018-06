Depois de passar por Havana, Matanzas, Santa Clara, Camaguey e Bayamo, a caravana que carrega as cinzas de Fidel Castro chegam a Santiago de Cuba, o berço da Revolução Cubana. As cinzas ficarão durante a noite sendo veladas pelos cubanos e, na manhã de domingo, serão depositadas no Cemitério Santa Ifigênia.

