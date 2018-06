Colunista do Washington Post cumpre promessa e come seu próprio artigo

WASHINGTON – Um colunista do jornal The Washington Post comeu na quinta-feira, literalmente, o artigo no qual previu equivocadamente que o empresário Donald Trump não conseguiria a indicação do Partido Republicano para concorrer à presidência dos EUA.

O jornalista compartilhou a experiência em um vídeo postado no site do jornal. Veja abaixo.

O articulista de tendência progressista Dana Milbank publicou em outubro uma coluna intitulada “Trump vai perder ou eu comerei esta coluna”. Depois que o magnata se tornou o virtual indicado do partido na semana passada, vários cidadãos exigiram nas redes sociais que o colunista cumprisse o prometido.

Em um vídeo de mais de três minutos divulgado no site do Washington Post, Milbank come até oito pratos diferentes feitos com o papel do jornal em que seu artigo foi impresso.

Os pratos foram elaborados com papel de jornal e acompanhados por vinho da marca Trump, que é de propriedade do magnata. Entre as opções, havia ceviche, chilaquiles em molho verde, tacos de cordeiro, filé de peixe, carne defumada e café cubano. /EFE