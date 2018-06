Comercial faz paródia da conversa de Maduro com ‘passarinho’

O comercial de uma nova empresa de telecomunicação chilena está dando o que falar na Venezuela. O vídeo faz uma paródia da história contada pelo presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na qual garante que o líder morto Hugo Chávez apareceu para ele em forma de passarinho. Nesta segunda-feira, Maduro qualificou o comercial de “ridículo”.

Em meio à campanha fugaz que o levou à presidência após a morte de Chávez por câncer em 2013, Maduro disse que seu antecessor e mentor político apareceu em forma de “passarinho pequenino” e o abençoou. Rapidamente, a história se tornou viral.

No comercial da empresa de telefonia WOM, um ator recria o episódio e a cena termina com a frase “se você também recebe um sinal ruim …”.



“Eles são ridículos”, disse Maduro, sobre a empresa. Em uma reunião com os candidatos de sua coalizão que concorrerão nas eleições parlamentares de dezembro, ele acrescentou, rindo: “Não podem entender. Isso é inveja, exatamente. Não podem entender como nós, os revolucionários, somos felizes e livres.”

O presidente socialista não disse se tomará medidas contra a empresa. A WOM também já fez uma paródia do presidente da Bolívia, Evo Morales, o que fez a chancelaria boliviana apresentar uma nota de protesto ao governo chileno. / REUTERS