Como personagem de Tom Hanks, haitiano vive em aeroporto argentino

BUENOS AIRES – Tal qual o personagem Viktor Navorskim, interpretado por Tom Hanks no filme O Terminal (2004), um haitiano vive no aeroporto internacional de Fisherton, em Rosário, na Argentina, há sete dias.

A vida de Freemont Herns, 48 anos, virou destaque na imprensa argentina por ele não ter dinheiro para embarcar para seu país-natal e nem ter a autorização para permanecer em território argentino.

A história sobre o motivo de ele estar nesta situação é confusa. Alguns jornais informam que, como venceu o prazo permitido por lei para ele ficar no país, a empresa aérea cobrou uma taxa extra para regular sua situação. Como ele não tinha dinheiro, ele acabou ficando no aeroporto.

Outros portais informam que ele foi para o aeroporto errado – deveria ter ido para o Ezeiza, em Buenos Aires – e a companhia ofereceu o traslado até o local certo. No entanto, ele não tinha dinheiro para fazer a transferência e perdeu o voo.

Herns, então, passou a viver no aeroporto e consegue comer com a ajuda de outros passageiros que usam o local. O Departamento de Migrações da Argentina já informou que está acompanhando o caso e que já contatou a Embaixada do Haiti para resolver a situação. / Ansa