Confira as frases dos pré-candidatos que venceram as primárias em New Hampshire

O empresário republicano Donald Trump e o democrata Bernie Sanders venceram na noite de terça-feira as primárias no Estado de New Hampshire para a eleição presidencial dos Estados Unidos.

Durante a campanha, enquanto o bilionário focou no ataque aos imigrantes, Sanders voltou suas ideias contra as grandes corporações e a desigualdade de renda entre a população americana.

Confira abaixo as principais frases proferidas pelos dois pré-candidatos após a divulgação dos resultados das primárias.

– Bernie Sanders

“Juntos enviamos uma mensagem que ecoará de Wall Street a Washington, do Maine à Califórnia, que o governo de nosso grande país pertence a todo o povo e não só a um punhado de ricos contribuintes para as campanhas.”

“O que começou na semana passada em Iowa, o que se confirmou New Hampshire hoje (terça-feira), não é nada menos que o começo de uma revolução política, que unirá milhões de pessoas.”

“Unirá negros e brancos, latinos, americanos de origem asiática, nativos americanos, heterossexuais e gays, homens e mulheres, pessoas que nasceram nos Estados Unidos e pessoas que migraram para este país.”

“Devemos regular nosso sistema migratório partido e criar um caminho para a cidadania para as 11 milhões de pessoas que vivem nas sombras” e “acabar com a desgraça que este país tenha mais gente presa do que nenhum outro no mundo, e que a maioria sejam afro-americanos e latinos, de uma forma desproporcional.”

“Como presidente, defenderei esta nação, mas o farei de forma responsável.”

– Donald Trump

“Vamos fazer algo tão bom, tão rápido e tão forte que o mundo voltará a nos respeitar. Acreditem em mim.”

“Vamos construir o muro, acreditem ou não. Não é uma coisa tão difícil de fazer.”

Com relação ao porte de armamentos, citou a França, que “apesar de ser um dos países com as leis mais duras sobre o controle de armas”, não conseguiu evitar que entrassem “esses animais” em seu território, em referência aos atentados jihadistas de Paris ocorridos em novembro de 2015. /EFE