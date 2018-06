Confira os últimos momentos do avião da EgyptAir antes da queda no Mediterrâneo

O Departamento de Aviação Civil da Grécia divulgou uma cronologia do que, aparentemente, são os últimos momentos do voo MS-804 da EgyptAir, que caiu nesta quinta-feira, 19, no Mar Mediterrâneo quando fazia a rota de Paris, na França, para o Cairo, no Egito.

Os horários das ações do controle da tráfego aéreo seguem o fuso horário grego, uma hora à frente de Paris e do Cairo e seis hora à frente do horário de Brasília. Confira abaixo:

2h24: O voo MS-804 entra no espaço aéreo da Grécia e recebe permissão do controle de tráfego aéreo para o restante de sua rota

2h48: O voo é transferido para o próximo setor do controle de tráfego aéreo grego e recebe permissão para deixar o espaço controlado pelo país. “O piloto estava de bom humor e agradeceu os controladores em grego”, afirmaram autoridades do departamento.

3h27: O controle de tráfego aéreo de Atenas tenta entrar em contato com o avião para transmitir informações sobre a troca de comunicações e controle do controle de tráfego aéreo de Atenas para o do Cairo. Apesar das repetidas tentativas, a tripulação não respondeu, fazendo o controlador tentar contato pela frequência de emergência, também sem sucesso

3h29: O avião passa sobre o ponto de saída do espaço aéreo grego

3h39: As torres de controle perdem o sinal da aeronave, que estava cerca de 12 quilômetros náuticos ao sul do ponto KUMBI, onde os aviões devem fazer contato obrigatório com o controle de tráfego egípcio

3h45: Os procedimentos de busca e resgate são iniciados ao mesmo tempo em que o desaparecimento do avião é informado aos responsáveis pela Região de Informação de Voo do Cairo