O Congresso americano controlado pelos republicanos, que tomou posse nesta terça-feira, 6, dá início a um período de dois anos de enfrentamento entre o Executivo e o Legislativo dos EUA, no qual o presidente Barack Obama e a oposição tentarão promover agendas muitas vezes conflitantes.

Veja abaixo linha do tempo com a configuração do Congresso desde 1982: