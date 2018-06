Considerada a mais segura do mundo, nova moeda de 1 libra começa a circular no Reino Unido

LONDRES – A nova moeda de uma libra esterlina começou a circular nesta terça-feira, 28, no Reino Unido, com elementos secretos de segurança que dificultam sua falsificação, tornando-se a “mais segura do mundo”, informou a casa da moeda Royal Mint.

Segundo a emissora britânica BBC, especula-se que a moeda, de 12 lados, inclui um material interno que pode ser detectado eletronicamente e verifica a autenticidade da peça quando é escaneada em uma máquina de pagamento. A Royal Mint não revelou mais detalhes sobre esta nova tecnologia.

Outra medida de segurança que apresenta é uma imagem da rainha Elizabeth II que funciona como um holograma e pequenos caracteres que recobrem as bordas de toda a peça.

A Royal Mint estima que 3% das atuais moedas, que estão em circulação desde 1983, são falsas e esta nova libra, inspirada no design de uma moeda que esteve em uso entre os anos 1937 e 1971, reduzirá essa porcentagem.

O diretor-executivo da Casa da Moeda Britânica afirmou que a peça foi projetada para “se adaptar ao futuro” utilizando elementos de segurança “para salvaguardar a confiança pública na divisa britânica” e “reduzir custos para bancos e outros negócios”.

A antiga moeda seguirá sendo legal até 15 outubro, data a partir da qual os negócios não serão obrigados a aceitá-la. / EFE