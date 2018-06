Cópias autografadas do ‘Mein Kampf’, de Hitler, são leiloadas por US$ 64 mil

Foto: Reprodução/Nate D.Sanders

LOS ANGELES – Cópias autografadas do livro Mein Kampf (Minha Luta), manifesto escrito por Adolf Hitler, foram vendidas por US$ 64.850 em um leilão na quinta-feira 27, em Los Angeles, informou a casa de leilões Nate D. Sanders.

As cópias autografadas da obra do líder nazista alemão, de dois volumes e impregnada pelo antissemitismo, foram dedicadas como presente de Natal a Josef Bauer, oficial da SS alemã durante a Segunda Guerra Mundial que participou da tentativa de golpe em Munique, realizada por Hitler em 1923.

Onze pessoas fizeram ofertas no leilão online, que estimava a venda dos itens por entre US$ 20 mil e US$ 25 mil, disse o leiloeiro. Os mesmos livros dedicados a Bauer foram vendidos por US$ 25 mil pela casa de leilões londrina Bonhams, em 2012.

Nos dois volumes de Mein Kampf, Hitler expressa sua visão para uma ascensão da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, assim como sua ideologia política racista do nacional-socialismo.

Diferentemente de outros símbolos nazistas como a insígnia, músicas e filmes, o manifesto não é proibido na Alemanha. Os direitos autorais da obra pertencem à Bavária desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e o Estado no sul da Alemanha tem proibido a impressão e a venda da obra./ REUTERS