Coreia do Norte transmite mundial mas não exibe jogos dos EUA e Coreia do Sul

SEUL – A Coreia do Norte está transmitindo as partidas do Copa do Mundo de futebol mesmo a seleção do país não estando na competição. Os jogos são exibidos com quase 24 horas de atraso mas têm grande audiência, o que mostra um crescente interesse pelo esporte.

Mas a partida entre as seleções da Costa do Marfim e do Japão não foi transmitida porque a Pyongyang não mantém laços diplomáticos com o governo japonês e considera as autoridades de Tóquio inimigas devido à invasão da península coreana no início do século passado.

Segundo a lógica usada na Copa da África do Sul, a KCTV também não deverá transmitir as partidas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

Para poder transmitir os jogos, a Televisão Central da Coreia (KCTV) renovou em 2012 seu contrato com a União de Radiodifusão da Ásia Pacífico (ABU), como fez na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Na ocasião, a seleção norte-coreana participava do torneio.

O que chama a atenção é que a KCTV transmite as partidas gravadas previamente a partir do sinal da emissora sul-coreana SBS, rede que possui os direitos de transmissão da Copa no país vizinho e que tem seu logo ocultado nas transmissões da emissora norte-coreana. / EFE