Corra, Obama: Chuck Norris entra na campanha de Romney

Chuck Norris não apoia Romney. Ele manda 30 milhões de evangélicos massacrarem Obama.

Poderia ser mais uma entre as milhares de piadinhas na internet com o mais mal encarado e destemido astro dos filmes de pancadaria da Sessão da Tarde. Mas não é. Chuck Norris realmente passou esse recado no YouTube, conclamando os milhões de evangélicos como ele a irem às urnas por Romney. Corra, Obama: Chuck está atrás de você.

O tom do vídeo é apocalíptico. O heroi dos filmes Braddock 1, 2 e 3 (este, “O Resgate”, um clássico) e sua mulher, Gina, acusam Obama de levar os EUA “no caminho do socialismo ou de algo muito pior” e alertam que, se não “agirem”, americanos enfrentarão “mil anos de escuridão”. “Nosso grande país e a liberdade estão sob ataque”, começa ele no vídeo, alertando que tudo pode estar perdido “para sempre, se não mudarmos de rumo”. Norris cita o presidente Ronald Reagan e até o filósofo moralista do século 18 Edmund Wilson (“Tudo que é preciso para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada”).

Detalhes do vídeo: na prateleira ao fundo, os vários troféus de Norris; no canto direito, os quimonos enfileirados (vários e usados); e, mais à direita ainda, a bandeira tricolor dos EUA.