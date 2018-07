Correspondente do ‘Estado’ em Pequim participa de conversa na quinta sobre transição política no país

SÃO PAULO – Com o encerramento do 18º Congresso do Partido Comunista chinês e a escolha de sua nova liderança, na mais ampla mudança na cúpula de poder na China em uma década, a correspondente do Estado em Pequim, Cláudia Trevisan, participa de conversa na quinta-feira, 15, sobre o processo de transição. No bate-papo, pelo Hangout, Cláudia abordará o perfil dos novos dirigentes do país, Xi Jinping e Li Keqiang, cuja ‘eleição’ deverá ser confirmada na quinta.

Além de Xi e Li, o país passa para as mãos de uma cúpula que, ao que tudo indica, deverá ter maioria conservadora. Os desafios que eles terão de enfrentar na condução da segunda maior economia do mundo, a possibilidade de reformas, as disputas entre facções e a influência do ex-presidente Jiang Zemin também estarão na pauta da conversa. O Hangout, ferramenta de bate-papo com vídeo do Google, começa às 12h (horário de Brasília).