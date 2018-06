Por Fernanda Simas

Começa no dia 17 em Mendoza, Argentina, mais um julgamento sobre a última ditadura militar vivida no país (1976 – 1983). A particularidade do chamado “megajulgamento” de Mendoza: estará no banco dos réus todo o aparato repressivo que atuou no período.

O ex-promotor Otilio Romano, os ex-juízes Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren – que tinha o cargo de defensor público – e os ex-juízes federais Gabriel Guzzo e Rolando Carrizo serão julgados por participarem do terrorismo de Estado em Mendoza e por encobrirem crimes contra a humanidade praticados na época.

O único juiz condenado na Argentina até hoje foi Víctor Brusa. Juiz em Santa Fé, ele foi condenado em 2009 por crimes contra a humanidade. – Leia abaixo a sentença:

O Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS) da Argentina divulgou gráficos explicando o que são os crimes contra a humanidade e qual é a situação dos acusados por esses crimes no país. Veja:

1. Os crimes contra a humanidade julgados na Argentina:



2. Situação dos acusados de crimes contra a humanidade: