Cristina caçoa de sotaque chinês em post no Twitter

Más de 1.000 asistentes al evento… ¿Serán todos de “La Cámpola” y vinieron sólo por el aloz y el petlóleo? … — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 4 fevereiro 2015

A presidente argentina, Cristina Kirchner, que está em visita oficial à China, usou sua conta no Twitter para fazer uma brincadeira com a dificuldade dos chineses em pronunciar a letra ‘r’.

“Eles vieram apenas pelo ‘aloz e o petlóleo'”, questionou Cristina em referência aos mil empresários chineses que participaram de uma palestra dela em Pequim. Pouco depois, ela escreveu: “Me desculpem, o nível de absurdo ( das críticas que ela julga sofrer) são tão altos que só podem ser digeridos com humor.”

O tuíte era uma resposta a críticas de que Cristina costuma lotar os eventos que participa com partidários do kirchnerismo.

A Argentina, assim como outros países da América Latina, tem recorrido a empréstimos chineses para estabilizar sua economia. A estatal chinesa do petróleo analisa investimentos no país e empresas de Pequim querem investir em hidrelétricas no país sul-americano.