Cronograma: as próximas primárias nos Estados Unidos

O Partido Democrata e o Partido Republicano realizam até junho eleição em mais 18 Estados, em Washington DC e mais 2 territórios para definir quem serão seus indicados para concorrer nas eleições gerais de novembro. Do lado democrata, ainda estão em jogo 1668 delegados. Para os republicanos, a disputa é por 674 representantes.

Veja quais são os próximos Estados com votação e o que está em disputa em cada um deles:

26 de abril

– Connecticut (28 delegados republicanos e 70 democratas)

– Delaware (16 delegados republicanos e 31 democratas)

– Maryland (38 delegados republicanos e 118 democratas)

– Pensilvânia (71 delegados republicanos e 210 democratas)

– Rhode Island (19 delegados republicanos e 33 democratas)

3 de maio

– Indiana (57 delegados republicanos e 92 democratas)

7 de maio

– Guam (12 delegados democratas)

10 de maio

– Nebraska (36 delegados republicanos)

– Virginia Ocidental (37 delegados republicanos e 34 democratas)

17 de maio

– Kentucky (61 delegados democratas)

– Oregon (28 delegados republicanos e 72 democratas)

24 de maio

– Washington (44 delegados republicanos)

4 de junho

– Ilhas Virgens (12 delegados democratas)

5 de junho

– Porto Rico (67 delegados democratas)

7 dejunho

– Califórnia (172 delegados republicanos e 546 democratas)

– Montana (27 delegados republicanos e 27 democratas)

– New Jersey (51 delegados republicanos e 142 democratas)

– Novo México (24 delegados republicanos e 43 democratas)

– Dakota do Norte (23 delegados democratas)

– Dakota do Sul (29 delegados republicanos e 25 democratas)

14 de junho

– Distrito de Columbia (46 delegados democratas)