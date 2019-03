Cronologia: 40 dias de crise política na Venezuela

23 de janeiro de 2019:

Juan Guaidó se declara presidente interino, após o Congresso considerar a reeleição de Nicolás Maduro de fraudulenta.Venezuela rompe relações diplomáticas com os EUA, após Washington reconhecer Guaidó.

24:

Exército renova seu apoio a Maduro.

26:

No Conselho de Segurança da ONU, EUA pedem a todos os países que apoiem o líder opositor. Rússia e China bloqueiam projeto americano. Opositores oferecem anistia aos militares que se rebelarem contra maduro.

28:

EUA sancionam a estatal PDVSA e dão a Guaidó o controle de ativos e contas venezuelanas no país.

29:

Tribunal Supremo de Justiça proíbe Guaidó de sais da Venezuela e congela suas contas.

1 de fevereiro:

Washington reitera que “todas as opções estão sobre a mesa” para restaurar a democracia na Venezuela.

4:

Mais de 20 países europeus reconhecem Guaidó após o fim do ultimato para maduro convocar eleições livres.

7:

Um carregamento de remédios e alimentos enviado pelos EUA chega à cidade colombiana de Cúcuta, cuja fronteira com a Venezuela é fechada por Maduro.

8:

Maduro fecha o tráfego aéreo e marítimo com Curaçao, outro centro de ajuda humanitária.

21:

Governo venezuelano fecha a fronteira com o Brasil, onde também há ajuda armazenada.

22:

Megaconcerto em Cúcuta em apoio aos venezuelanos. Maduro fecha outras quatro pontes fronteiriças com a Colômbia.

23:

Distúrbios entre as fronteiras da Venezuela com Colômbia e com Brasil terminam com sete mortos e centenas de feridos. Venezuela rompe relações com a Colômbia.

25:

Guaidó participa em Bogotá de reunião do Grupo de Lima.

28 a 3 de março:

Guaidó parte da Colômbia e inicia visitas a Brasil, Paraguai, Argentina e Equador.

4:

Guaidó retorna à Venezuela, apesar das ameaças de prisão.