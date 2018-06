A luta por tratamento de Charlie Gard, bebê britânico com doença terminal

Os pais de Charlie Gard, de 11 meses, lutaram ao longo de vários meses na busca por um tratamento para o filho, que sofre de miopatia mitocondrial, uma doença rara e incurável que provoca perda progressiva da força muscular. Após diversas tentativas, eles decidiram na segunda-feira 24 encerrar a batalha judicial. O advogado da família disse que o tempo da criança “se esgotou”, mas ainda não se sabe quando os aparelhos que a mantêm viva serão desligados.

Relembre a trajetória de Connie Yates e Chris Gard na luta pela vida do filho, segundo informações do jornal The Guardian.

4 de agosto de 2016

Charlie Gard nasce “perfeitamente saudável”.

Setembro

Ao notarem que Charlie tem mais dificuldade do que os outros bebês para suportar o próprio peso e levantar a cabeça, os médicos descobrem que ele em uma doença rara e o diagnosticam com miopatia mitocondrial.

Outubro

Charlie fica apático, passa a respirar com dificuldade e é transferido para o hospital infantil Great Ormond Street.

Janeiro de 2017

Connie Yates e Chris Gard lançam uma campanha virtual para ajudar a financiar um tratamento nos EUA.

3 de março

Diretores do hospital em que Charlie está internado pedem ao juiz Nicholas Francis, da Divisão de Família do Tribunal Superior de Londres, para que determine que o tratamento deve ser cancelado.

11 de abril

Após analisar o caso, juiz decide que tratamento deve ser paralisado.

3 de maio

Connie Yates e Chris Gard apelam a três juízes para que repensem o caso de Charlie, mas em menos de três semanas o recurso é rejeitado.

8 de junho

Pais de Charlie perdem na Suprema Corte a batalha pelo tratamento do filho.

20 de junho

O caso segue para o tribunal europeu de direitos humanos, mas os juízes também se recusam a intervir. Porta-voz do hospital Great Ormond Street diz que não pode haver pressa para mudar o tratamento de Charlie.

30 de junho

Pais de Charlie dizem que os médicos do hospital Great Ormond Street concordaram em dar mais tempo de vida à criança.

2 de julho

Papa Francisco e o presidente americano, Donald Trump, intervêm no caso.

4 de julho

Bambino Gesu, hospital infantil do Vaticano, se oferece para receber Charlie.

10 de julho

Pais de Charlie voltam aos tribunais e pedem ao juiz que analise novas informações sobre o caso.

17 de julho

Neurologista americano que se ofereceu para tratar Charlie viaja a Londres para examiná-lo e discute a situação com os médicos do hospital Great Ormond Street.

21 de julho

Advogado que representa o hospital diz que novos exames apontam para uma “triste leitura”.

22 de julho

Diretora do Great Ormond Street afirma que médicos e enfermeiras estão sendo ameaçados e hostilizados nas ruas.

24 de julho

Advogado de Connie Yates e Chris Gard diz que eles desistiram da batalha judicial pelo tratamento do filho.