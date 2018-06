Cronologia dos discursos de Obama depois de tiroteios nos Estados Unidos

Desde que Barack Obama assumiu a presidência dos EUA, em 2009, mais de dez tiroteios em locais públicos que deixaram várias vítimas foram registrados no país. Em alguns, como no ataque de quarta-feira à noite que deixou 9 vítimas na Carolina do Sul, Obama fez um pronunciamento e, em outros, divulgou uma nota sobre a tragédia.

O blog The Fix, do jornal Washington Post, fez um levantamento destes casos e preparou uma linha do tempo com a maior parte deles. Em comum, muitos apresentam referências à Bíblia, além de diversas formas de expressar o luto da nação.

Veja abaixo (em inglês) a linha do tempo dos casos recentes de tiroteio nos EUA: