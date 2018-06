Cronologia: o programa nuclear norte-coreano

A Coreia do Norte afirmou nesta quarta-feira, 6, ter realizado com sucesso seu primeiro teste com uma bomba de hidrogênio – uma forma mais poderosa de bomba nuclear. Esse é o quarto teste nuclear realizado pelo país.

Conheça as principais datas do programa nuclear da Coreia do Norte:

2002:

– Janeiro: o presidente americano George W. Bush classifica Coreia do Norte, Iraque e Irã de “eixo do mal”.

– Outubro: Washington afirma que Pyongyang tem um programa secreto de urânio altamente enriquecido, violando o acordo de desnuclearização de 1994. A Coreia do Norte o desmente, mas as entregas de petróleo ao país são suspensas.

– Dezembro: a Coreia do Norte revela seu reator Yonbgyon, que produz plutônio, e expulsa os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

2003:

– Janeiro: Pyongyang se retira do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP).

– 27-29 agosto: primeira sessão das negociações a seis em Pequim (Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Estados Unidos, Japão e Rússia).

– 14 de outubro: a ONU aprova sanções econômicas e comerciais contra Pyongyang.

2005:

– 10 de fevereiro: Pyongyang anuncia ter fabricado armas nucleares de autodefesa.

– 19 de setembro: Coreia do Norte aceita cessar seu programa nuclear e voltar ao TNP, em troca de garantias sobre sua segurança e uma ajuda energética.

– 9-11 de novembro: fracasso de uma nova rodada de negociações a seis.

2006:

– 9 de outubro: primeiro teste nuclear norte-coreano.

– 5 de julho: testes de lançamento de sete mísseis.

2007:

– 13 de fevereiro: o Norte aceita iniciar o desmantelamento de seu programa nuclear e acolher os inspetores da AIEA, em troca de um milhão de toneladas de combustível e de sua retirada da lista de Estados considerados terroristas por Washington.

– Junho e julho: são retomadas as entregas de combustível e retornam os inspetores da AIEA, que anuncia que o complexo de Yongbyon foi fechado.

– Outubro: Pyongyang aceita declarar todos os seus programas nucleares e realizar seu desmantelamento, que começa em novembro.

2008:

– 8-11 de dezembro: os seis países não conseguem entrar em acordo sobre as modalidades de inspeção das instalações norte-coreanas.

2009:

– 5 de abril: a Coreia do Norte lança um foguete de longo alcance que cai no Pacífico. Segundo Washington, trata-se de um teste de um míssil Taepodong-2.

– 13 de abril: o Conselho de Segurança da ONU condena a operação de forma unânime e reforça as sanções. Pyongyang abandona as negociações a seis e anuncia a reativação de seu programa nuclear.

– 25 de maio: a Coreia do Norte anuncia ter realizado com sucesso um segundo teste nuclear subterrâneo.

2012:

– 12 de dezembro: disparo de um foguete Unha-3, que os EUA comparam a um míssil balístico.

2013:

– 22 de janeiro: ampliação das sanções da ONU contra a Coreia do Norte.

– 12 de fevereiro: terceiro teste nuclear, com um artefato miniaturizado, segundo Pyongyang.

– 10 de abril: Seul e Washington elevam seu nível de alerta, a um abaixo do grau sinônimo de guerra, pelas ameaças de disparos de mísseis norte-coreanos.

– 31 de agosto: segundo uma foto por satélite, Pyongyang reativou seu reator nuclear de Yongbyon, considerado sua principal fonte de plutônio de qualidade militar.

2014:

– 26 de abril: o presidente americano Barack Obama classifica a Coreia do Norte de Estado pária.

2015:

– 20 de maio: Pyongyang diz ter capacidade para miniaturizar a arma atômica, uma etapa decisiva na produção de ogivas nucleares.

– 11 de dezembro: Kim Jong-un dá a entender que seu país desenvolveu uma bomba de hidrogênio.

2016:

– 6 de janeiro: Pyongyang anuncia seu primeiro teste bem-sucedido de uma bomba de hidrogênio.