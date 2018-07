CRONOLOGIA: Os EUA no Iraque

Veja também:

19/3/2003: Soldados americanos invadem Iraque

19/8/2003: Brasileiro Sérgio Vieira de Mello, chefe da ONU no Iraque, morre em atentado

19/12/2003: Saddam Hussein é capturado

30/1/2005: Iraquianos vão às urnas para eleger novo governo

22/2/2006: Violência entre sunitas e xiitas leva o país à guerra civil

8/6/2006: Abu Musab al-Zarqawi, um dos principais líderes da Al-Qaeda, morre em ataque aéreo dos EUA

31/12/2006: Saddam Hussein é executado

10/1/2007: Presidente George W. Bush aumenta efetivo militar em solo iraquiano

27/2/2009: Presidente Barack Obama anuncia que retirará todas as tropas de combate do Iraque até agosto de 2010

2/8/2010: Obama diz que missão americana de combate no Iraque terminará no fim do mês, mas afirma que um contingente de 50 mil soldados permanecerá no país até 31 de dezembro de 2011