Cronologia: Trump e o FBI

Julho de 2016

Caso dos emails de Hillary

O então diretor do FBI James Comey diz que não apresentará queixas contra a pré-candidata democrata à presidência Hillary Clinton pelo uso de servidores particulares de emails quando ela era secretária de Estado

Julho de 2016

Rússia na mira

FBI dá início a investigação sobre interferência da Rússia na eleição sem torná-la pública

Outubro de 2016

Hillary de volta à pauta

A 11 dias da eleição, o FBI retoma a investigação sobre Hillary, após a divulgação de uma nova série de emails

Novembro de 2016

Sem indiciamentos

Comey, mais uma vez, decide não indiciar Hillary, a dois dias da eleição

Janeiro de 2017

Encontro após a posse

Trump se reúne com Comey com um cumprimento efusivo: “Esse cara é mais famoso do que eu”

Março de 2017

Investigação se torna pública

Comey confirma que investigação analisa possíveis contatos entre a campanha de Trump e o Kremlin no ano anterior

Maio de 2017

Reclamações democratas

Hillary diz que FBI interferiu no resultado da eleição ao retomar investigação a dois dias da votação

Defesa em audiência

Comey se defende das acusações de democratas de que teria tratado de maneira diferente as investigações sobre Hillary e sobre a Rússia.

Demissão

Trump decide demitir Comey, dizendo que ele não está apto para o cargo. No dia seguinte, comenta o caso em encontro fechado com diplomatas russos. Pouco depois, Robert Mueller é indicado como promotor especial do caso da interferência russa.

Junho de 2017

Lealdade

Em audiência no Congresso, Comey diz que Trump pediu sua lealdade durante encontro antes de sua demissão

Dezembro de 2017

Primeiros indiciamentos

Ex-assessor de Segurança Nacional Michael Flynn e o ex-chefe de campanha de Trump Paul Manafort são os primeiros indiciados no caso da Rússia

Janeiro de 2017

Saídas no FBI

Andrew McCabbe, que dirigia a agência desde a saída de Comey, também deixa o cargo