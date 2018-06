Cruz e Rubio aumentam o tom das críticas a Trump; veja frases do debate em Houston

Tentado ganhar terreno e diminuir a diferença para o magnata Donald Trump, que lidera a corrida republicana à indicação do partido para disputar a Casa Branca, os senadores Ted Cruz, do Texas, e Marco Rubio, da Flórida, subiram o tom das críticas no debate realizado na madrugada desta sexta-feira.

Veja algumas das principais frases dos três no debate:

– MARCO RUBIO

“Se Trump não tivesse herdado US$ 200 milhões de seu pai, estaria vendendo relógios em Manhattan atualmente”

“Muitas dessas posições que (Trump) está defendendo agora são novas até para eles mesmo”

“Se Trump construir o muro na fronteira com o México da mesma forma que construiu a sua Trump Tower, usará mão de obra de imigrantes ilegais”

“Um acordo não é um acordo quando se está lidando com terroristas… isto não é um acordo imobiliário”, disse o senador acusando o magnata nova-iorquino de não ser suficientemente pró-Israel.

“O próximo presidente dos Estados Unidos deve ser alguém que se posicione firmemente ao lado de Israel. Estarei do lado de Israel em cada dia do conflito porque eles são a única nação pró-americana, que incentiva a livre iniciativa no Oriente Médio”

– TED CRUZ

“Donald Trump é maleável, enquanto Ted Cruz não é maleável”, garantiu Cruz, que criticou o fato de Trump ter doado dinheiro a senadores que participaram da redação da proposta de reforma migratória de 2013 e condenou seus vínculos passados com a candidata democrata Hillary Clinton.

“Qualquer pessoa que se preocupe com a imigração ilegal não contrataria imigrantes ilegais”

“Donald, eu não vou me desculpar em hipótese alguma por ter defendido a Constituição”, disse Trump depois de uma longa discussão com o magnata sobre o quanto conservador e defensar da Carta Magna do país ele era

“Deixe-me ser claro: se eu for o presidente, os EUA vão assumidamente estar ao lado de Israel… Eu tenho liderado a luta para defender Israel, para lutar por Israel”

– DONALD TRUMP

“Quando você está falando sobre um ‘fanático louco’ você está falando sobre você?”, disse Trump para Ted Cruz. “Para com isso!”

“Se eu não puder vencê-la (Hillary), você (Cruz) estão vai ser o que, morto na disputa? Sei que é vergonhoso, mas continue lutando. Tente fazer o impossível”

“Você não tem o apoio de um único senador republicano. Você deveria ter vergonha de sim mesmo”, disse o magnata para Ted Cruz.

“O México vai pagar pela construção do muro, que ficou 3 metros mais alto”, disse o magnata, se referindo ao fato de o ex-presidente do pais vizinho Vicente Fox ter dito que não pagariam “por essa p**** de muro”

“Eu fui o mestre de cerimônias na Quinta Avenida alguns anos atrás na Parada do Dia de Israel. Tenho laços muito estreitos com Israel. Recebi a premiação Árvore da Vida e muitos dos principais prêmios dados por Israel.”