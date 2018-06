A declaração final da 6.ª Cúpula do Brics, em Fortaleza, abordou temas como a crise da Ucrânia e o padrão dos direitos humanos entre os sócios do bloco em um documento de 72 itens que também fala sobre questões como segurança cibernética, pirataria na Somália e conflitos no Oriente Médio e na África Subsaariana.

Confira a íntegra do documento final da 6.ª Cúpula do Brics: