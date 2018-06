David Beckham pede voto pela permanência do Reino Unido na União Europeia

LONDRES – O ex-jogador de futebol David Beckham pediu nesta terça-feira, 21, o voto a favor da União Europeia (UE) no referendo sobre a permanência do Reino Unido no bloco, recordando sua passagem pelo Real Madrid e seus colegas europeus do Manchester United.

“Joguei meus melhores anos no clube de minha infância, o Manchester United. Cresci com um grupo de jogadores britânicos”, recordou, citando Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt e os irmãos Neville, em um mensagem divulgada em sua página oficial no Facebook.

“Aquela equipe conquistou troféus, mas tivemos mais êxito graças a um goleiro dinamarquês, Peter Schmeichel, a liderança de um irlandês, Roy Keane, e a habilidade do francês Eric Cantona”, completou Beckham que, como integrante de equipe que era treinada por Alex Ferguson, conquistou uma Champions League, seis ligas e duas Copas da Inglaterra.

“Também tive o privilégio de jogar e viver em Madri, Milão e Paris, com companheiros de toda Europa e do mundo”, destacou “Estas grandes cidades europeias e seus torcedores apaixonados receberam a mim e a minha família e nos deram a oportunidade de desfrutar de suas culturas e populações únicas”, recordou o ex-capitão da seleção inglesa.

“Vivemos em um mundo vibrante e conectado, no qual unidos somos mais fortes. Por nossos filhos e os filhos de nossos filhos deveríamos enfrentar os problemas do mundo juntos, e não sozinhos. Por estas razões, votarei a favor da permanência na UE”, concluiu.

Beckham se une assim à escritora J.K.Rowling, ao empresário Richard Branson e aos atores Ian McKellen e Idris Elba na lista de personalidades a pedir voto a favor do bloco europeu. Do outro lado, os atores Michael Caine, John Cleese e o cantor Roger Daltrey pedem voto pela saída da UE. /AFP