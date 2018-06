David Carr foi estrela do documentário sobre o ‘NYT’

Referência na cobertura sobre mídia e mercado editorial, o jornalista do New York Times David Carr morreu na quinta-feira 12, após um mal-estar súbito na redação do jornal.

Ao noticiar a morte de Carr, o NYT lembrou sua trajetória e participação no documentário Page One, sobre o próprio jornal (assista ao trailer abaixo). “David Carr, que deixou para trás o demônio da dependência tóxica para se tornar um reconhecido colunista de mídia no New York Times e a estrela do documentário sobre o jornal, morreu na quinta-feira em Manhattan.”

O site do NYT disponibilizou diversos vídeos sobre e com a participação de Carr (assista aqui). O jornalista era famoso por sua coluna “Media Equation”, na qual escrevia sobre os “meios de comunicação e sua intersecção com os negócios, a cultura e o governo”. A coluna era publicada todas as segundas-feiras no caderno de economia do NYT.