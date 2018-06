O Departamento de Estado dos EUA criou um perfil no Instagram há três dias e, depois de oito posts, já tem mais de três mil seguidores.

As fotos e vídeos publicados até agora mostram bastidores da Assembleia-Geral da ONU, como a chegada da comitiva presidencial americana, o discurso do presidente Barack Obama e até a caixa onde são guardadas as bandeiras dos países.