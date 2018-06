Deputado vira herói ao tentar salvar policial ferido em ataque a Londres

LONDRES – Um parlamentar britânico foi elogiado por atos de heroísmo durante os ataques ao Parlamento em Westminster nesta quarta-feira, 22, ao tentar reanimar o policial esfaqueado por suspeitos do atentado.

Tobias Ellwood, que perdeu um irmão no atentado de Bali, na Indonésia, em 2002, realizou manobras de ressuscitação no policial ferido, que não resistiu e morreu.

Ele estava a pouco menos de dez metros do suspeito, que acabou morto por outros policiais, depois de invadir o Palácio de Westminster.

Ellwood, ex-membro do Exército e deputado do Partido Conservador, tentou pressionar as feridas do policial ferido e realizou respiração boca a boca, mas sem sucesso.

Imagens do deputado com as mãos ensanguentadas tentando ajudar a vítima circularam pela internet. / AP